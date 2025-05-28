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23:44, 28 мая 2025

Жительница Владикавказа заподозрена в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комментарий в социальной сети, который силовики сочли оправданием терроризма, дал повод для уголовного преследования жительницы Северной Осетии. 

Уголовное дело против жительницы Владикавказа возбуждено после того, как на ее комментарий в соцсети обратили внимание сотрудники центра "Э" по Северной Осетии. 

По информации следователей, женщина летом 2023 года оставила в одной из соцсетей текстовый комментарий к некой видеозаписи. В этом комментарии оперативники центра "Э" обнаружили "положительную оценку" действий организации, которая признана в России террористической, говорится в сообщении республиканского управления Следкома от 28 мая. 

Уголовное дело возбуждено по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. 

В сообщении следствия не уточняется, была ли подозреваемая задержана и избрали ли ей меру пресечения.

"Кавказский узел" писал о других случаях преследования жителей юга России по статье об оправдании терроризма. Так, 22 мая стало известно, что 21-летнего волгоградца силовики заподозрили в пропаганде терроризма после комментария под публикацией о контртеррористической операции в Карабулаке. 

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Автор: "Кавказский узел"

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