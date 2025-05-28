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00:57, 28 мая 2025

Житель юга России осужден за реабилитацию нацизма в Калмыкии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Калмыкии назначил принудительные работы обвиняемому в публикации текста с оправданием идеологии фашизма и нацистской символикой. 

Обвиняемый - 44-летний мужчина, который работал в Юстинском районе Калмыкии, житель одного из соседних с республикой регионов. 

Дело рассматривал Верховный суд Калмыкии. Согласно версии обвинения, в октябре 2024 года мужчина, находясь по месту работы, опубликовал в соцсети нацистскую символику и текст с отрицанием фактов “установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси”, сообщило республиканское управление Следкома. 

Публикация была размещена в открытом доступе для неограниченного круга пользователей. На допросах обвиняемый признал вину. 

Суд назначил мужчине два года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Кроме того, ему на два года запрещено заниматься администрированием сайтов и публиковать какие-либо материалы в интернете. 

В ведомстве отметили, что приговор еще не вступил в законную силу. Статья о реабилитации нацизма в интернете (часть 2 статьи 354.1 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в январе суд на Кубани начал рассматривать уголовное дело историка из Тихорецка Александра Карпенко, обвиненного в реабилитации нацизма из-за статьи о Великой Отечественной войне, опубликованной в сетевом журнале

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Автор: "Кавказский узел"

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