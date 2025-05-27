Житель Ставрополья обвинен в недоносительстве

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Суд в Георгиевске рассматривает уголовное дело Рамазана Абдулаева, обвиненного в несообщении силовикам о причастности знакомой к террористической организации.

Статья о недоносительстве (205.6 УК России) предусматривает до года лишения свободы. Силовики на Северном Кавказе используют статью о недоносительстве для устрашения родственников и знакомых предполагаемых боевиков, хотя ее правовое применение возможно лишь при определенных условиях, а близкие родственники защищены конституционным правом не сообщать о преступлении, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Согласно версии обвинения, 34-летний Рамазан Абдулаев в августе 2024 года узнал об участии своей знакомой в деятельности запрещенной в России террористической организации. Информацию об этом он получил из личного общения с женщиной, считают силовики.

В октябре того же года против знакомой Абдулаева возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от 10 до 20 лет заключения. В январе 2025 года женщина сама заявила силовикам, что Рамазан Абдулаев знал о ее причастности к боевикам, говорится в сегодняшнем сообщении Объединенной пресс-службы судов Ставрополья.

Следствие пришло к выводу, что Абдулаев с августа 2024 года до января 2025 года “умышленно бездействовал”, не ставя силовиков в известность об участии ее знакомой в деятельности террористической организации.

Дело мужчины Георгиевский городской суд рассматривает с апреля, следует из данных картотеки на сайте суда. Комментариями Абдулаева или его адвоката относительно версии обвинения “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева – участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике.

Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале “Кавказского узла” “Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова”.

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