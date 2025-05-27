Уроженец Луганска осужден в Ростове-на-Дону за госизмену

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Ростовский областной суд приговорил к 14 годам колонии уроженца Луганска Николая Бондаренко, признав его виновным в госизмене.

Уроженец Луганска признан виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

По данным следствия, уроженец ЛНР Николай Бондаренко по собственному желанию связался с сотрудниками спецслужб Украины и по их указанию в апреле 2024 года передал сведения о военных объектах, расположенных на территории Ростовской области. Данные сведения могли быть использованы против вооруженных сил Российской Федерации, пишет 26 мая "Коммерсант".

Кроме того, следствие утверждает, что Бондаренко прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств и уже приступил к сбору его компонентов.

Суд признал Бондаренко виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 233.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, незаконном изготовлению, переделке и ремонты взрывных устройств), а также по статье 275 УК РФ (государственная измена). Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 мая Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии гражданина Украины Андрей Сереженко, признав виновным в причастности к подрыву начальника управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева.

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