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01:59, 27 мая 2025

Жители Каспийска задержаны после свадебной лезгинки на машинах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое молодых людей задержаны в Каспийске после публикации видео свадебного кортежа, в котором пассажиры исполняли танец на крышах движущихся автомобилей. Машины нарушителей изъяты. 

Молодые люди были задержаны после публикаций видео со свадебным кортежем в соцсетях, когда полицейские установили их личности. 

Одному из задержанных жителей Каспийска 24 года, другому 20 лет, они находились за рулем двух автомобилей ВАЗ, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем телеграм-канале "Криминальная хроника".

“Молодые люди, находясь в составе свадебного кортежа, залезли на крыши автомобилей и двигались так по проезжей части, подвергая опасности себя, пассажиров и других участников движения”, - написала она. 

По информации Гариевой, административные протоколы о нарушении правил дорожного движения составлены на трех пассажиров машин, а двум водителям вменили целый ряд правонарушений: нарушение правил перевозки пассажиров, управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО и неиспользование ремней безопасности. 

Кроме того, один из водителей не имел права управлять автомобилем, в связи с этим на него составили отдельный протокол. Автомобили нарушителей помещены на специализированную штрафстоянку.

На видеозаписи, опубликованной Гариевой, видно, как пассажиры двух автомобилей во время движения вылезли на крыши машин. Двое молодых людей ехали на крыше одной из машин, а на крыше другой один молодой человек исполнял танцевальные движения. Затем в видео показаны двое задержанных молодых людей, сотрудник полиции рассказывает о вмененных правонарушениях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что полиция Карачаево-Черкесии рапортовала о задержании участников свадьбы в ауле Зеюко, которые открыли стрельбу во время движения кортежа в апреле. 

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Автор: "Кавказский узел"

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