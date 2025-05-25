Активист Амирасланов арестован в Азербайджане

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Суд в Азербайджане арестовал на 15 суток активиста Ниджата Амирасланова, на него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", в прошлом году активист движения Nida Ниджат Амирасланов был задержан силовиками, спустя два дня он сообщил, что освобожден, но с него взята подписка о неразглашении.

Активист Ниджат Амирасланов арестован на 15 суток в Баку, пишет Meydan TV со ссылкой на близких арестованного.

Решение об аресте принял Газахский районный суд, в отношении Амирасланова был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. По словам родственников, поводом для составления протокола могли стать публикации активиста.

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