Житель Анапы оштрафован за публикацию нацистской символики

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Суд в Анапе оштрафовал местного жителя за публикацию нацистской символики, у него дома также найдена запрещенная литература.

Силовики задержали 21-летнего жителя Анапы, который публиковал в своем телеграм-канале запрещенную символику.

Сотрудники полиции, мониторя соцсети, выявили в одном из телеграм-каналов контент с нацистской символикой. Они выяснили, кто администрирует канал, и явились к нему домой. Там силовики тоже обнаружили запрещенные флаги, книги и другие предметы, пишет 23 мая "Кубань 24".

Молодой человек был задержан, в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ 1 Суд оштрафовал его по данной статье, однако правоохранители продолжают проверку деятельности молодого человека, сообщает "Краснодар".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля суд в Сочи оштрафовал местного жителя за публикацию нацистской символики в соцсети.

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