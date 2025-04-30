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10:03, 30 апреля 2025

Житель Сочи оштрафован за публикацию со свастикой

Публикация в соцсетях. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский районный суд оштрафовал сочинца за публикацию нацистской символики в социальной сети.

По данным пресс-службы УВД Сочи, в отношении местного жителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с участковыми Лазаревского отдела полиции нашли на открытой странице 37-летнего местного жителя в соцсети ряд публикаций с изображением нацистской символики, запрещенной на территории нашей страны", - сообщается 29 апреля в телеграм-канале "Полиция Сочи".

Лазаревский районный суд назначил мужчине административный штраф, отметили в УВД. Сумма штрафа не называется.

Ранее "Кавказский узел" писал, что летом 2024 года житель Кубани получил реальный срок в колонии-поселении за демонстрацию нацистской символики. Согласно приговору, мужчина подал в краевое управление МВД "заявление, приложив к нему 4 листа с изображениями символики, сходной с нацистской символикой". В январе 2025 года в двум годам колонии-поселения также приговорил суд в Аксае администратора сообщества неоязычников Даниила Мнацакова за публикацию видеоролика со свастикой.

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Автор: "Кавказский узел"

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