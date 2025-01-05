Житель Аксая осужден за видеоролик со свастикой

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К двум годам колонии-поселения приговор суд в Аксае администратора сообщества неоязычников Даниила Мнацакова за публикацию видеоролика со свастикой.

Кассационный суд в Краснодаре утвердил приговор администратору телеграм-канала за публикацию свастики.

Приговор Даниилу Мнацакову вынес Аксайский районный суд Ростовской области в июле 2024 года, он был признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 282.4 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Апелляционный суд Ростовской области в августе того же года изменил приговор, назначив Мнацакову лишение свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, следует из кассационного определения, опубликованного 4 января на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Из определения следует, что Мнацаков был обвинен за публикацию на канале "Сварогов" видео с демонстрацией свастики. Защита блогера отметила, что демонстрация нацистской символики должна сопровождаться пропагандой идеологии Третьего рейха, тогда как на опубликованном видео она критикуется. Кроме того, он сотрудничал с силовиками.

Кассационный суд, рассмотрев доводы защиты, оставил приговор без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2023 года Волгодонский суд назначил семь суток ареста пенсионеры за публикацию ролика о праздновании Дня победы, в котором демонстрировалась свастика.

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