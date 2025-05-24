Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бойцу украинского батальона

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Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бойца украинского батальона, признанного в России террористической организацией.

Южный окружной военный суд 23 мая вынес приговор Игорю Ворчуку.

По данным следствия, Ворчук в сентябре 2024 года вступил в батальон "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признан террористическим и запрещен в России). Месяц он обучался на полигоне "тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской, физической и психологической подготовке", затем был обеспечен обмундированием, оружием и боеприпасами. Принимал участие в боевых действиях в ДНР с 25 октября 2024 года, однако уже 8 ноября того же года во время разведки попал в плен, пишет "Коммерсант".

Суд признал Ворчука, чье гражданство не уточняется, виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 205.5 и статье 205.3 УК РФ 1 Он приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые три года он будет находиться в тюрьме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 мая к 12 годам лишения свободы Южный окружной военный суд приговорил бойца одного из украинских батальонов Олега Заклетку.

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