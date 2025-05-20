Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бойцу украинского батальона

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Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы бойца одного из украинских батальонов Олега Заклетку.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор члену украинского батальона Олегу Заклетке.

По данным следствия, уроженец Волынской области Заклетка в ноябре 2023 года был мобилизован в вооруженные силы Украины, месяц обучался на стрелка. Затем воевал в качестве штурмовика, перевелся в один из националистических батальонов и воевал в его составе в районе Константиновки. В ноябре 2024 года был взят в плен, оказав при этом сопротивление с применением стрелкового оружия, пишет 19 мая "Коммерсант".

Суд приговорил Заклетку к 12 годам лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, сообщает "Российская газета".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле Южный окружной военный суд приговорил бойца одного из украинских националистических батальонов Владислава Гурина к 12 годам заключения.

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