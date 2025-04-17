Боец украинского батальона осужден в Ростове-на-Дону

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Южный окружной военный суд признал взятого в плен бойца одного из украинских националистических батальонов Владислава Гурина виновным в теракте и покушении на хищение оружия и приговорил к 12 годам заключения.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор стрелку-гранатометчику одного из националистических батальонов, признанного террористическим и запрещенным в РФ, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что в мае 2024 года рядовой Владислав Гурин призван на военную службу в ВСУ по мобилизации, а уже в июне того же года, будучи осведомленным о террористическом характере деятельности, добровольно перевелся в один из националистических батальонов и участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Дружковка в ДНР, где в августе 2024 года взят в плен военнослужащими ВС РФ", - говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима, указано в сообщении.

Гурин признан виновным в теракте (часть 2 статьи 205 УК РФ) и покушении на хищение оружия и взрывных устройств (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 226 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля в Ростове-на-Дону были приговорены к различным срокам пятеро украинских военных Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Глеб Петрук и Владимир Пузанов.

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