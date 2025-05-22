Новый глава госархива Ингушетии назначен на фоне дела о расследовании коррупции

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Экс-министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Хаутиев возглавил архивную службу республики после того как против прежнего главы было возбуждено уголовное дело коррупционной направленности.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Аушев, ранее занимавший пост председателя Магасского районного суда, обвиняется во взяточничестве и незаконном приобретении оружия.

Новым руководителем Государственной архивной службы республики стал Руслан Хаутиев, ранее занимавший должность замглавы этого ведомства, сообщила газета «Ингушетия». Хаутиев имеет опыт работы на руководящих должностях, включая посты министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации в 2013-2016 годах и руководителя постпредства Ингушетии при Президенте России в Москве.

Против прежнего прежнего руководителя госархива, по данным следственного управления Следкома по региону, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и пункта "в" части 5 этой же статьи (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере). Ему также вменяют часть 3 статьи 159 УК (мошенничество). С ноября 2023 по май 2024 года чиновник, по версии следствия, совершил хищение более 140 тыс. рублей, выделенных на заработную плату водителя, который фактически какую-либо работу не выполнял, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома.

Фигуранткой дела о получении взяток в крупном размере стала гендиректор ООО, зарегистрированного в Ростовской области, с мая 2022 по ноябрь 2024 года передававшая чиновнику деньги, в общей сложности - более 400 тыс. рублей. Взятки передавались за предоставление исключительных условий при заключении договоров на изготовление печатной продукции.

Имя бывшего главы госархива Следком не сообщил, однако с 2015 года ведомство возглавлял Магомет Картоев, сообщается на официальном сайте Республики Ингушетия.

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