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05:26, 30 января 2025

Судья в Ингушетии обвинен во взятках и незаконном приобретении оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Аушев, ранее занимавший пост председателя Магасского районного суда, обвиняется во взяточничестве и незаконном приобретении оружия.

По данным  следствия, Магомед Аушев обвиняется в получении взятки в крупном размере и по пяти эпизодам, связанным с воспрепятствованием осуществлению правосудия с использованием служебного положения.

Кроме взяток, ему инкриминируют незаконное приобретение оружия, со ссылкой на материалы дела сообщает сегодня ТАСС.

По делу также проходит бывший судья Верховного суда Сергей Бойчук, который обвиняется в превышении должностных полномочий и воспрепятствования осуществлению правосудия. Третьим фигурантом уголовного дела является российский военнослужащий Адам Картоев, который до задержания проходил службу в зонге СВО в Луганской области. Он обвиняется в даче взятки.

Все трое находятся под стражей. Суть обвинений в отношении фигурантов дела не раскрывается, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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