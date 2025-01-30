Судья в Ингушетии обвинен во взятках и незаконном приобретении оружия

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Магомед Аушев, ранее занимавший пост председателя Магасского районного суда, обвиняется во взяточничестве и незаконном приобретении оружия.

По данным следствия, Магомед Аушев обвиняется в получении взятки в крупном размере и по пяти эпизодам, связанным с воспрепятствованием осуществлению правосудия с использованием служебного положения.

Кроме взяток, ему инкриминируют незаконное приобретение оружия, со ссылкой на материалы дела сообщает сегодня ТАСС.

По делу также проходит бывший судья Верховного суда Сергей Бойчук, который обвиняется в превышении должностных полномочий и воспрепятствования осуществлению правосудия. Третьим фигурантом уголовного дела является российский военнослужащий Адам Картоев, который до задержания проходил службу в зонге СВО в Луганской области. Он обвиняется в даче взятки.

Все трое находятся под стражей. Суть обвинений в отношении фигурантов дела не раскрывается, говорится в публикации.

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