Омбудсмен переадресовала суду вопрос об увезенных отцом в Ингушетию детях

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Уполномоченный по правам ребенка провела проверку по заявлению жительницы Санкт-Петербурга, чьих детей бывший муж вывез в Ингушетию, и сочла положение этих детей приемлемым. Спорные вопросы о детях после развода родителей она порекомендовала решать в суде.

"Кавказский узел" писал, что к уполномоченному по правам ребенка Ингушетии Зареме Чахкиевой обратилась жительница Санкт-Петербурга, разыскивающая детей, которых бывший муж вывез в Ингушетию. Женщина заявила, что бывший муж против ее воли вывез детей в Ингушетию, хотя она является их законным представителем. Она считает, что бывший супруг нарушил ее родительские права и поставил под угрозу благополучие детей. Женщина попросила детского омбудсмена помочь выяснить, где находятся ее дети.

Местонахождение детей известно, а их положение - на контроле детского омбудсмена, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" уполномоченный по правам ребенка Ингушетии Зарема Чахкиева.

"Конечно, там правоохранительные органы отработали. Мы знаем, где дети находятся. Они находятся со своим отцом, бабушкой, дедушкой. Они школу и детский сад посещают. Я выезжала, смотрела, дети здоровые, чистые, опрятные, аккуратные", - рассказала Чахкиева.

Только суд определит место жительства детей

Она сообщила также, что порекомендовала заявительнице обратиться в суд для решения спорных вопросов. "Только суд определит место жительства детей, и только с помощью судебной системы имеют право детей отдавать, передавать. Этим занимается служба судебных приставов", - сказала Чахкиева.

Детский омбудсмен при этом заявила, что сделает все возможное, чтобы между родителями детей было заключено мировое соглашение. «Наш аппарат всегда старается, делает все возможное, чтобы между родителями, где есть дети, было мирное соглашение. Судьба так сложилась, что родители развелись. Но не надо, чтобы страдали дети», - подытожила Чахкиева.

Комментариями отца увезенных в Ингушетию детей, о которых идет речь, "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также об Анне Смирновой, которая добивается возвращения своих двоих детей, их ее бывший муж увез в Дагестан. Юристы отметили, что в республиках Кавказа, в особенности в Чечне и Дагестане, по вопросу опеки над детьми есть очень серьезные разногласия с законом, так как местные обычаи идут вразрез с требованиями законодательства.

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