Жительница Санкт-Петербурга попросила детского омбудсмена Ингушетии найти ее детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что к ней обратилась жительница Санкт-Петербурга, разыскивающая детей, которых бывший муж вывез в республику.

Об обращении жительницы Санкт-Петербурга Зарема Чахкиева сообщила 17 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам жительницы Санкт-Петербурга, бывший муж против ее воли вывез детей в Ингушетию, несмотря на то, что она является их законным представителем. Женщина заявила, что бывший супруг таким образом нарушил ее родительские права и поставил под угрозу благополучие детей. Она попросила детского омбудсмена помочь выяснить, где находятся ее дети.

Чахкиева сообщила, что уже направлены "официальные запросы в соответствующие органы" и предпринимаются все меры по "установлению местонахождения детей и защиты их прав".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Анна Смирнова добивается возвращения двоих детей, которых ее бывший муж увез в Дагестан. Юристы отметили, что в республиках Кавказа, в особенности в Чечне и Дагестане, по вопросу опеки над детьма есть очень серьезные разногласия с законом, так как местные обычаи идут вразрез с требованиями законодательства.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.