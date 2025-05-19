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04:11, 19 мая 2025

Жительница Санкт-Петербурга попросила детского омбудсмена Ингушетии найти ее детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что к ней обратилась жительница Санкт-Петербурга, разыскивающая детей, которых бывший муж вывез в республику.

Об обращении жительницы Санкт-Петербурга Зарема Чахкиева сообщила 17 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам жительницы Санкт-Петербурга, бывший муж против ее воли вывез детей в Ингушетию, несмотря на то, что она является их законным представителем. Женщина заявила, что бывший супруг таким образом нарушил ее родительские права и поставил под угрозу благополучие детей. Она попросила детского омбудсмена помочь выяснить, где находятся ее дети.

Чахкиева сообщила, что уже направлены "официальные запросы в соответствующие органы" и предпринимаются все меры по "установлению местонахождения детей и защиты их прав".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Анна Смирнова добивается возвращения двоих детей, которых ее бывший муж увез в Дагестан. Юристы отметили, что в республиках Кавказа, в особенности в Чечне и Дагестане, по вопросу опеки над детьма есть очень серьезные разногласия с законом, так как местные обычаи идут вразрез с требованиями законодательства.

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Автор: "Кавказский узел"

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