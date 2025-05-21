ЕСПЧ присудил компенсацию грузинскому активисту

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Европейский суд по правам человека признал, что задержание грузинского активиста Лексо Мачавариани в 2020 году было произвольным и несоразмерным, и обязал выплатить ему 1800 евро.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года в Тбилиси прошла акция протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов, были задержаны трое активистов, в том числе Лексо Мачавариани, которого затем оштрафовали на 1000 лари.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти Грузии нарушили права активиста Лексо Мачавариани, задержав его на акции протеста, пишут 20 мая "Новости-Грузия".

Защита Мачавариани, подав жалобу в Страсбургский суд, считает, что задержание активиста было чрезмерным, а суд принял предвзятое решение. ЕСПЧ, впрочем, поддержал лишь аргумент о том, что арест активиста был произвольным и несоразмерным. При этом прочие претензии о нарушении свободы собраний и выражения мнения, а также нарушение права на справедливый суд, были отклонены.

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить Мачавариани компенсацию в размере 1800 евро.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу актера Андро Чичинадзе, который был арестован по обвинению в насилии на акциях протеста.

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