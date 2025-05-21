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02:00, 21 мая 2025

Жители обвинили власти Горячего Ключа в уничтожении зеленых зон

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Горячего Ключа согласовали на 31 мая митинг против уничтожения зеленых зон в городе. При этом они предложили перенести его проведение подальше от центра. Организаторы акции заявили, что власти игнорируют обращения и боятся услышать мнение горожан.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Горячего Ключа пожаловались на нашествие жука-вредителя, который уничтожает хвойные насаждения в городе. Чиновники, по их словам, игнорируют проблему.

В городе Горячий Ключ Краснодарского края на 31 мая запланирован митинг против методов благоустройства, которые, по мнению активистов, разрушают экологическую среду и городскую инфраструктуру. Жители требуют прекратить вырубку здоровых деревьев и объяснить, куда уходят миллионы рублей, выделенные на благоустройство. Организатор акции Валентина Шостак 20 мая получила ответ из администрации Горячего Ключа за подписью заместителя главы К. Перенижко, который предложил митингующим перенести проведение митинга из центра города на его окраину.

Город превращается из зелёного уютного курорта в пустыню

Как указано в заявке, цель митинга - "привлечь общественное внимание к проблемам благоустройства", выразить мнение граждан по поводу "варварской вырубки деревьев, уничтожения зелёных зон и отсутствия ухода за насаждениями" под видом благоустройства. "Город превращается из зелёного уютного курорта в пустыню", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Валентина Шостак. 

Она привела пример главной улицы города, улицы Ленина, где вплоть до здания администрации дороги разрушены, деревья сохнут или выкорчеваны, исчезли лавочки и скверы. Чиновники при этом игнорируют обращения граждан и отказываются от публичных отчётов.

Вместо центральной площади на пересечении улиц Ворошилова и Ленина, указанной организаторами, администрация Горячего Ключа предложила провести митинг на стадионе муниципальной спортивной школы, которая находится не в центре. В ответе, подписанном Перенижко, указано, что 31 мая в заявленном активистами месте митинга якобы будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. Однако сам праздник официально отмечается 1 июня, что вызывает у активистов сомнения в искренности аргумента. "Выбирают место, где нас точно никто не увидит и не услышит. Очевидно, что митинг в центре им мешает. Значит, боятся услышать голос народа", - считает организатор акции.

В телеграм-канале "Жизнь Горячего Ключа" десятки неравнодушных жителей обсуждают, как под видом благоустройства уничтожают деревья и портят дорожную инфраструктуру.

"Жаль, все деревья, какие были, спилены во время этой реконструкции. Ели, которые росли вместе с городом... Теперь - берёзы. Просто сердце обливается слезами", - пишет Екатерина Зайцева. "Подано обращение в полицию. На каком основании спилили здоровое дерево? Кто это сделал? Почему не было табличек о проведении работ?" - пишет Валентина Шостак.

"Берёзу грузили в КамАЗ. Пень чистый, без гнили. Возраст около 10 лет. Вырвали трактором, чтобы скрыть следы. Варвары!" - поделился наблюдениями пользователь с ником Старый.

"Благоустройство - это всё в плитку закатать. Главное - освоить деньги", - отметила Людмила. "Где можно увидеть паспорт объекта по благоустройству на территории администрации?" - интересуется Надежда Горошанская.

"Очень жаль деревья... Хочется лавочек в тени, а не плитку под солнцем", - переживает Зоя Маркина.

"Тротуар напротив ЖК "Инга" сузили, теперь будет пробка. Пешеходный переход не сделали. Что за "улучшение"?" - спрашивает Екатерина.

Впечатление, что нас, горожан, власти просто не замечают

Валентина Шостак рассказала, что на ее запросы администрация города отвечает, что проект благоустройства ведётся с 2021 года в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Якобы проект одобрен на общественных слушаниях, полив новых, но уже засохших посадок "осуществляется периодически", но "ограничен из-за жары и падения уровня воды в скважинах". "Однако на мое заявление о незаконной рубке здоровых деревьев в центре города ответа до сих пор нет. Впечатление, что нас, горожан, власти просто не замечают", - отметила Шостак.

Чиновники вынудили людей выйти митинг, так как жители Горячего Ключа всё больше ощущают, что "комфортная среда" создаётся не для них, а для показухи и "освоения» бюджетных средств без какой-либо отчетности, сказала корреспонденту "Кавказского узла" уполномоченная на проведение распорядительных функций на митинге Елена Дайбова.

По ее словам, если мониторить соцсети, то можно увидеть, что люди требуют от чиновников сохранить зелёные зоны, прекратить вырубку здоровых деревьев, раскрыть информацию о подрядчиках и паспортах объектов и отвечать на обращения граждан.

Предложение переместить митинг с центра города на стадион, фактически лишая его публичности, вызывает дополнительное недоверие к действиям властей, считает она. Однако организаторы и участники акции надеются, что митинг, даже если он пройдёт в "укромном" месте, станет началом реального диалога между жителями и администрацией и сможет сдвинуть "железный занавес" недоверия, который в настоящее время разделяет народ и власть.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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