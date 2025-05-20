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17:40, 20 мая 2025

Минздрав Дагестана заверил в сохранении направления санатория в Гунибе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вопрос об изменении подведомственности детского санатория "Гуниб" пока не решен, но и в случае передачи в Минтурзима Дагестана в санатории продолжат лечить детей.

Как писал "Кавказский узел", как минимум две петиции с требованием не допустить  передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, одна из них за сутки собрала почти две тысячи подписей. Главврач санатория заверила, что для пациентов ничего не изменится.

Министр  здравоохранения РД Ярослав Глазов на встрече с сотрудника детского санатория "Гуниб" заявил, что настороженность жителей в связи с возможным изменением подведомственности санатория "Гуниб" понятна, но совершенно необоснованна и выстроена на слухах и фейках.

«Вопрос о возможной, подчеркну, возможной передаче детских санаториев в организационную структуру Минтуризма РД только прорабатывается между ведомствами. Окончательное решение еще не принято. Не так давно в санатории «Гуниб» была проведена реконструкция, которая сейчас даёт возможность лечить детей с применением уникальных природных факторов Верхнего Гуниба в более комфортных условиях. Это было сделано при поддержке руководства республики. Так и сейчас, руководством республики уделяется пристальное внимание тому, чтобы наши дети могли пользоваться всеми возможностями реабилитации на должном уровне», -  разъяснил министр.

По его словам, "при любом решении обеспечение санатория, условия работы сотрудников и поступления пациентов будут прежними".

С аналогичной позицией выступил и глава Гунибского района Расул Гусейнов, заявив что в случае изменения подведомственности санатория "лечебный профиль учреждения останется неизменным". Он также добавил, что ни республиканское, ни районное руководство, а также депутаты различных уровней не допустят изменения лечебного направления деятельности санатория или его передачи в коммерческие руки.

Между тем, петиция с требованием не допустить закрытия Республиканского детского санатория "Гуниб" и его передачи в туристическую сферу, опубликованная на сайте Change.org, набрала к 17.40 мск 4177 подписей. Под второй петицией по этому поводу,  которая размещена на сайте OpenPetition, подписались 259 человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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