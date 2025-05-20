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08:56, 20 мая 2025

Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне проведения специальной военной операции убит военный из Новоаннинского района Сергей Фоминых. С начала СВО убитыми там официально признаны не менее 1195 бойцов из Волгоградской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1194 бойцов из Волгоградской области.

В поселке Тростянский Новоаннинского района Волгоградской области сегодня похоронят 43-летнего местного жителя Сергея Фоминых.

Контракт с Минобороны России мужчина подписал 22 февраля 2024 года, служил наводчиком мотострелкового отделения, дважды был ранен. 29 июня того же года рядовой Фоминых с позывным "Фома" был убит, пишет муниципальная газета Новоаннинского района "Авангард". 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1195 военнослужащих из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Автор: "Кавказский узел"

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