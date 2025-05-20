Арестован подозреваемый в расстреле трех человек на автомойке в Ардоне

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Суд заключил под стражу до 15 июля жителя Ардона, который подозревается в расстреле трех человек на автомойке.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 мая в Ардоне было совершено вооруженное нападение, неизвестный расстрелял людей на автомойке и скрылся. Погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. 16 мая стало известно, что подозреваемый в расстреле задержан.

Ардонский районный суд Северной Осетии заключил под стражу мужчину, подозреваемого в стрельбе на автомойке, пишет 19 мая "Коммерсант".

Суд счел доводы следствия о том, что фигурант может скрыться от силовиков, оказать давление на свидетелей и других участников процесса или уничтожить улики. Подозреваемому избрана мера пресечения в виду заключения под стражу на месяц и 28 суток.

Возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и части 3 статьи 30 - пунктам "а" и "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

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