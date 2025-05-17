Задержан подозреваемый в расстреле трех человек в Ардоне

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В Ардоне силовики задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого расстреле трех мужчин на автомойке.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 мая в Ардоне было совершено вооруженное нападение, неизвестный расстрелял людей на автомойке и скрылся. Погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

В частном доме в Ардоне задержан местный житель, подозреваемый в расстреле нескольких человек на автомойке, пишет 16 мая РИА "Новости".

Задержанному 22 года, в момент совершения преступления он был в машине один. Погибшему было 24 года, сообщает "Основа".

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Телеграм-канал Mash Gor сообщил, что стрельба в Ардоне может быть связана с кровной местью. Нападение, по данным канала, может быть связано с убийством на трассе "Кавказ", где погиб родственник нападавшего.

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