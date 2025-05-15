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01:22, 15 мая 2025

Три человека стали жертвами стрельбы в Ардоне

Стрельба в Ардоне. Кадр видео Shot / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вооруженное нападение совершено в Ардоне, где неизвестный расстрелял людей на автомойке и скрылся. Один человек погиб на месте, еще два получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. 

Об инциденте, произошедшем вечером 14 мая в Ардоне, полиция Северной Осетии сообщила незадолго до полуночи. Для розыска нападавшего в республике введен план “Перехват”, усилены проверки на автомобильных трассах.

По информации ведомства, неизвестный открыл огонь из автомата на территории автомойки, целясь в трех молодых людей, которые находились там. Пострадавшие - жители Северной Осетии, 24-летний молодой человек умер по пути в больницу, не приходя в сознание, 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщило республиканское МВД в официальном Telegram-канале. 

"Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов. С места стрельбы полицейские изъяли пули и гильзы, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении. 

В ведомстве не уточнили, какие ранения получил третий человек. Жертвами нападения стали трое, один скончался в машине скорой помощи, "еще двое с серьезными ранениями находятся в больнице”, утверждает Telegram-канал Shot.  

Нападавший приехал к месту инцидента на автомобиле ВАЗ, выскочил из машины и открыл стрельбу. Погибший 24-летний мужчина был "случайным прохожим", также ранения получил владелец автомойки, указывает Telegram-канал BAZA, публикуя короткое видео с камер наблюдения. 

Из записи следует, что нападавший выпустил несколько очередей в сторону людей на парковке и сразу запрыгнул назад в автомобиль, после чего машина уехала. 

В нападении участвовали три человека, а автомобиль, на котором они передвигались, нашли сожженным в поле, утверждает Telegram-канал Mash Gor, публикуя имена предполагаемых соучастников. "Кавказский узел" пока не может проверить достоверность приведенных сведений.

Стрельба велась с двух сторон: "группа мужчин начала перестрелку с противником на глазах у других людей", после чего трое стрелявших скрылись. Пострадавший с тяжелыми ранениями - участник перестрелки,  погибший молодой человек - "очевидец", а владелец автомойки получил ранение в руку, сообщил Telegram-канал "Сапа 15". 

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Автор: "Кавказский узел"

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