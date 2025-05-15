Три человека стали жертвами стрельбы в Ардоне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вооруженное нападение совершено в Ардоне, где неизвестный расстрелял людей на автомойке и скрылся. Один человек погиб на месте, еще два получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Об инциденте, произошедшем вечером 14 мая в Ардоне, полиция Северной Осетии сообщила незадолго до полуночи. Для розыска нападавшего в республике введен план “Перехват”, усилены проверки на автомобильных трассах.

По информации ведомства, неизвестный открыл огонь из автомата на территории автомойки, целясь в трех молодых людей, которые находились там. Пострадавшие - жители Северной Осетии, 24-летний молодой человек умер по пути в больницу, не приходя в сознание, 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщило республиканское МВД в официальном Telegram-канале.

"Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов. С места стрельбы полицейские изъяли пули и гильзы, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, какие ранения получил третий человек. Жертвами нападения стали трое, один скончался в машине скорой помощи, "еще двое с серьезными ранениями находятся в больнице”, утверждает Telegram-канал Shot.

Нападавший приехал к месту инцидента на автомобиле ВАЗ, выскочил из машины и открыл стрельбу. Погибший 24-летний мужчина был "случайным прохожим", также ранения получил владелец автомойки, указывает Telegram-канал BAZA, публикуя короткое видео с камер наблюдения.

Из записи следует, что нападавший выпустил несколько очередей в сторону людей на парковке и сразу запрыгнул назад в автомобиль, после чего машина уехала.

В нападении участвовали три человека, а автомобиль, на котором они передвигались, нашли сожженным в поле, утверждает Telegram-канал Mash Gor, публикуя имена предполагаемых соучастников. "Кавказский узел" пока не может проверить достоверность приведенных сведений.

Стрельба велась с двух сторон: "группа мужчин начала перестрелку с противником на глазах у других людей", после чего трое стрелявших скрылись. Пострадавший с тяжелыми ранениями - участник перестрелки, погибший молодой человек - "очевидец", а владелец автомойки получил ранение в руку, сообщил Telegram-канал "Сапа 15".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.