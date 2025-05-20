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03:48, 20 мая 2025

Сочинец попросил прокуратуру защитить его жилищные права

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инвалид Алексей Савельев, чья семья лишилась жилья при строительстве олимпийской трассы, обратился в прокуратуру Краснодарского края с просьбой защитить его интересы в суде и обязать власти Сочи предоставить ему жилье.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. В конце апреля они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи.

10 апреля семья Савельевых обратилась на sms-сервис "Кавказского узла" с просьбой осветить их проблему. "Прошло много лет, семья пополнилась новыми членами семьи, и все мы бомжи. Издевательства чиновников над нашими конституционными правами на жилище продолжаются. Идут фальсификации документов. Отобрали жилье к Олимпиаде и на этом успокоились", - написали они.

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50-летний житель Сочи, инвалид Алексей Савельев, лишившийся единственного жилья в ходе подготовки к Олимпиаде 2014 года, направил 19 мая заявление в прокуратуру Краснодарского края с просьбой о защите своих жилищных прав. Об этом он рассказал корреспонденту «Кавказского узла», находясь на лечении в туберкулезном диспансере.

Копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем Савельев просит прокуратуру выступить в суде в защиту его интересов в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Адвокаты считают, что инвалиды действительно имеют право на такую поддержку со стороны прокуратуры.

Алексей Савельев не особо верит в положительный исход борьбы за жилье для всей семьи, потому принял решение добиваться справедливости самостоятельно. «Я надеюсь, что прокурор края защитит мои права, если ни суд, ни чиновники этого не сделали за все эти годы», - заявил он.

24 апреля ему официально была установлена бессрочная инвалидность II группы. «Мне 50 лет, и единственное, чего я достиг в жизни, работая на тяжелых работах, - это стал нетрудоспособным инвалидом», - рассказал он.

Мы просто оказались на улице

Он напомнил, что вырос в аварийном бараке на улице Акации, дом 5/1. Там он жил с матерью и братом, а затем и с собственной семье. Там от переохлаждения скончался его первый ребенок, не дожив до двухмесячного возраста. «Я похоронил сына в 2002 году, и это горе до сих пор со мной. Когда нас выселили в 2011-м, двое других моих детей были маленькими, а жилье не дали. Мы просто оказались на улице», - сказал он.

Савельев утверждает, что, несмотря на регистрацию в очереди на улучшение жилищных условий с 1987 года (№573), его право на получение жилья было проигнорировано. После сноса дома по решению суда семья осталась без какой-либо компенсации или альтернативного жилья. 

В обращении к прокурору он просит "обратиться в суд с иском о защите его прав как инвалида II группы; признать отказ в предоставлении жилья незаконным; обязать органы власти предоставить ему благоустроенное жилье, соответствующее санитарным и социальным нормам".

Заявление прокурора может быть основано на обращении гражданина, если нарушены его социальные права, включая право на жилище

Юрист Роман Клыков, не связанный с этим делом, подтвердил, что прокуратура действительно вправе инициировать судебные иски в защиту инвалидов. «В статье 45 ГПК РФ прямо указано, что заявление прокурора может быть основано на обращении гражданина, если нарушены его социальные права, включая право на жилище», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Также, по словам юриста, Савельев может ссылаться на нормы Конституции РФ и Жилищного кодекса, гарантирующие право на жилье, защиту здоровья и человеческое достоинство, а также недопустимость ухудшения положения граждан при изъятии недвижимости.

Алексей Савельев подчёркивает, что вмешательство прокуратуры, по сути, является последней его надеждой.

существует без постоянного жилья, без работы и без семьи, и на данный момент последней надеждой для него остаётся вмешательство прокуратуры. «Я всю жизнь прожил в Сочи. Но за эти 50 лет так и не получил положенного жилья ни от города, ни от края, ни от России. Может быть, хоть теперь государство с помощью прокуратуры увидит меня», - добавил он.

Материалы о влиянии Олимпиады-2014 на ситуацию в Сочи "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Цена Олимпиады".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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