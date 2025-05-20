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Кавказский узел

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00:50, 20 мая 2025

Режим ЧС введен в Докузпаринском районе Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Докузпаринского района Дагестана, где после камнепада поврежден газопровод высокого давления, ввел режим чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета.

"Кавказский узел" писал, что после обвала скалы на окраине села Усухчай 18 мая был поврежден газопровод. В зону отключения после аварии попали два села, где живут более 5300 человек. 

Для устранения последствий камнепада в Докузпаринском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации. Решение об этом принял глава муниципалитета. 

Режим ЧС действует с 19 мая для муниципального звена территориальной подсистемы службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил со ссылкой на МЧС по Дагестану “Интерфакс-Юг”. 

Ремонтные бригады 19 мая начали работы на газопроводе в Усухчае. Разрушенный участок газовой трубы высокого давления длиной в 50 метров пока не восстановлен, о возобновлении газоснабжения сельчан ведомство не сообщало.

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Автор: "Кавказский узел"

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