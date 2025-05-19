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16:57, 19 мая 2025

Отменен приговор полицейским по делу о насилии над прохожим в Нальчике

Колония. Фото: Елена Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор двум сотрудникам ДПС, которые были осуждены за применение насилия к прохожему в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", в январе Нальчикский горсуд приговорил сотрудника ДПС Альберта Нахушева к 3,5 года колонии, а его коллегу Ахмеда Агнокова – к трем годам колонии, признав их виновными в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств.

По данным суда, 7 июля 2023 года на улице в Нальчике Нахушев и Агноков остановили местного жителя, потребовали показать документы и вывернуть карманы. После его отказа силовики повалили мужчину, причиняли ему физическую боль и требовали сознаться в сбыте наркотиков. Следствие считает, что силовики превысили полномочия. Сами они заявили, что потерпевший находился в неадекватном состоянии и нарушил правила дорожного движения, а затем копался в траве на газоне, что дало основания заподозрить его в обороте наркотиков. МВД провело проверку и признало действия Нахушева и Агнокова правомерными. Из центра психиатрии и наркологии на запрос суда пришел ответ, что потерпевший ранее наблюдался у нарколога.

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор Альберту Нахушеву и Ахмеду Агнокову и оправдал их за отсутствием состава преступления, сообщает сегодня "Газета Юга".

"Полицейские, дожидавшиеся рассмотрения апелляции в СИЗО, настаивали на собственной невиновности. Их защита заявила о грубых нарушениях УПК, допущенных судом первой инстанции", - говорится в публикации. Другие подробности в ней не приведены.

Ранее издание сообщило, что, по словам коллег обвиняемых, выступавших свидетелями в суде, потерпевший «оказывал активное сопротивление, кричал и матерился». Кроме того, он «целенаправленно ударился головой о стекло транспортного средства, когда его пытались усадить в патрульный автомобиль, и дважды пытался удариться головой о приборную панель в патрульном автомобиле», и «пытался спровоцировать сотрудников полиции на конфликт».

Заседание по апелляционной жалобе Нахушева и Агнокова было намечено на 10 мск сегодня, указано в карточке дела на сайте Верховного суда республики. По состоянию на 16.55 мск, в карточке не опубликована информация об итогах заседания.

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Автор: "Кавказский узел"

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