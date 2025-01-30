Двое полицейских осуждены в Нальчике за избиение задержанного

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Суд приговорил сотрудников ДПС к трем с половиной годам и к трем годам заключения, признав их виновными в применении насилия к местному жителю.

Согласно материалам дела, 7 июля 2023 года на улице Ватутина в Нальчике командир спецвзвода отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии Альберт Нахушев и инспектор этого же подразделения Ахмед Агноков остановили для проверки местного жителя, потребовали у него документы и попросили вывернуть карманы. Тот отказался, и силовики повалили его, причиняли ему физическую боль и требовали сознаться в сбыте наркотиков. Следствие считает, что, потребовав у потерпевшего документы, сотрудники ДПС совершили несвойственные для ГИБДД функции, тем более, что сведений о причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков не было.

Силовики заявили, что потерпевший находился в неадекватном состоянии, что нарушил сначала правила как пешеход, а когда патрульная машина развернулась и поехала в его сторону, то он уже сидел на газоне и копался в траве. Они заявили, что это дало им основания заподозрить его в обороте наркотиков. Когда силовики потребовали от мужчины документы, то, по их словам, он ответил агрессией. Коллеги силовиков в суде заявили, что задержанный оказывал сотрудникам ДПС активное сопротивление, сообщила 29 января в своем телеграм-канале "Газета Юга" со ссылкой на Нальчикский городской суд.

МВД провело проверку и признало действия Нахушева и Агнокова правомерными. Такую позицию в суде выразил их начальник, он заявил, что его подчиненные были обязаны проверить потерпевшего, поскольку в ином случае это могло быть расценено как бездействие. Адвокаты силовиков в суде заявили, что Нахушев и Агноков характеризуются положительно, а потерпевший ранее был судим, нигде не работает и замечен в употреблении алкоголя и наркотиков. Кроме того, из центра психиатрии и наркологии на запрос суда пришел ответ, что он ранее находился под наблюдением у нарколога.

Нальчикский горсуд признал Нахушева и Агнокова виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Нахушев приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии, Агноков – к трем года лишения свободы в колонии.

"Кавказский узел" также писал, что в Нальчике сотрудник полиции, управляя автомобилем, 2 июня 2024 года сбил на пешеходном перекрестке мужчину и двух девочек, они погибли на месте. Суд приговорил силовика к 13 годам заключения.

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