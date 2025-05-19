Очередь из грузовиков на "Верхнем Ларсе" вновь выросла

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Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры почти 600 большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", к 20 апреля число застрявших в пробке на КПП "Верхний Ларс" грузовых автомобилей приближалась к пяти тысячам, к 11 мая очередь снизилась почти до 600 машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

За неделю с 11 мая пробка на границе с Грузией была устранена. Однако сегодня, по данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, на "Верхнем Ларсе" вновь ожидают разрешения на проезд 575 грузовых автомобилей, из них 100 - в "зеленой зоне". При этом легковые автомобили и автобусы в электронной очереди не учитываются.

Согласно данным паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 115 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте", значительных заторов из легковых автомобилей на границе сейчас не наблюдается.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составляет +12 градусов, скорость западного ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 20 мая ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +8 градусов, а скорость юго-западного ветра составит 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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