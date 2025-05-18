Кассационный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры Армении по делу Гариба Бабаяна

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Жалоба Генпрокуратуры Армении, которая пыталась оспорить снятие ограничений с карабахского ученого Гариба Бабаяна, не была принята в производство Кассационным судом.

Как информировал "Кавказский узел", ученый из Нагорного Карабаха Гариб Бабаян был обвинен в разжигании ненависти после публикации в соцсети. 1 февраля Бабаян был отпущен под административный контроль, суд ограничил его право на публичные высказывания. В начале марта апелляционная инстанция отменила административный контроль и ограничения на публичные выступления.

Уголовная палата Кассационного суда не принял в производство жалобу Генпрокуратуры Армении на снятие ограничений с карабахского ученого Гариба Бабаяна, пишет 17 мая News.am со ссылкой на адвоката Владимира Айрапетяна.

Таким образом решение апелляционного суда о снятии ограничений с Бабаяна остается в силе. При этом адвокат отметил, что предварительное следствие продолжается, но пока защита ученого не получала каких-либо вестей от следствия.

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