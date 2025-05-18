Жители разрушающегося дома в Ростове-на-Дону добились признания дома аварийным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ростова-на-Дону после многочисленных жалоб жильцов разрушающегося двухэтажного дома на улице Казахской признали его аварийным.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения.

Власти Ростова-на-Дону признали дом 93 по улице Казахской аварийным, сообщает 17 мая 161.ru со ссылкой на юриста Ирину Якымив, которая представляет интересы жильцов.

По словам юриста, в ноябре 2024 года удалось добиться введения режима повышенной готовности, чиновники наконец обратили внимание на заключение специалиста, который пришел к выводу, что состояние дома представляет угрозу для жизни и здоровья жильцов. Затем Следком России возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Администрация Ростова-на-Дону только в мае этого года выпустила постановление об изъятии земельного участка площадью 697 квадратных метров под домом и выкупе квартир. Следующий этап - оценка квартир.

Ранее власти Первомайского района хотели через суд принудительно выселить жильцов, после чего последние были вынуждены обратиться в суд, так как не было распоряжения о присвоении дому статуса аварийного.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.