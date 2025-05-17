Жительница Ростова-на-Дону осуждена за поджоги торговых центров

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 3,5 года колонии общего режима местную жительницу Елену Ольховик, которая по заданию мошенников устроила поджоги в трех торговых центрах.

Как писал "Кавказский узел", в августе прошлого года в Ростове-на-Дону была задержана местная жительница по подозрению в поджоге трех торговых центров по заданию мошенника.

Суд в Ростове-на-Дону вынес 16 мая приговор местной жительнице Елене Ольховик, которая устроила поджоги в нескольких магазинах, пишет 1rnd.ru.

По данным следствия, Ольховик в августе прошлого года по поручению мошенника, представившегося сотрудников спецслужб и за денежное вознаграждение сначала подожгла фейерверк в "Детском мире" в торговом центре "Орбита", из-за чего загорелся торговый зал. Также было уничтожено имущество ООО "УК Орбита", всего ущерб оценен в 13 миллионов рублей, сообщает "Ростов-газета".

Затем ростовчанка совершила аналогичный поджог в магазине "М.Видео" в торговом центре "Парк", ущерб имуществу составил 1,1 миллиона рублей. Наконец она пришла в "Детский мир", где разлила на пол бензин и подожгла. Все три поджога были совершены в течение четырех часов.

Суд приговорил Ольховик к 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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