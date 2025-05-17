Восемь бойцов из Хасавюрта убиты в военной операции

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Абушеит Темирбеков, Камиль Койтемиров, Ахмед Муртазалиев, Багавдин Тавлуев, Яраш Сапаров, Исмаил Алиев, Багатар Багатаров и Леонид Еськов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1391 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая представители власти официально признали убитыми на Украине не менее 1383 бойцов из Дагестана.

Абушеит Темирбеков убит в ходе специальной военной операции, сообщила 16 мая в своем Telegram-канале администрация Хасавюрта, отчитываясь о передаче матери бойца ордена Мужества.

Ранее власти Хасавюрта сообщали, что в военной операции на Украине убиты Камиль Койтемиров, Ахмед Муртазалиев, Багавдин Тавлуев, Исмаил Алиев, Багатар Багатаров, Леонид Еськов. О том, что в боевых действиях на Украине убит мобилизованный Яраш Сапаров стало известно из видео об открытии мемориальной плиты Тавлуеву, опубликованного 6 мая.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1391 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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