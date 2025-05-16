Уроженец Кыргызстана арестован за слова о Меликове

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Житель Ижевска отправлен на два месяца под стражу по делу о призывах к терроризму. По версии следствия, он призывал к посягательству на жизнь главы Дагестана.

Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего жителя Ижевска, уроженца Кыргызстана, обвиняемого в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). По версии следствия, он призывал к посягательству на жизнь главы Дагестана в сентябре 2022 года в паблике "ЗИ — Злой ижевчанин" во «ВКонтакте», сообщила сегодня пресс-служба судов Удмуртии.

Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд арестовал его на два месяца до 15 июля, указано в сообщении.

Предполагается, что речь идет о видео, в котором глава Дагестана Сергей Меликов эмоционально отреагировал на новость о том, что по Дербенту ездили машины и по громкоговорителю призывали всех граждан мужского пола явиться в военкомат. Под этим видео был опубликован комментарий с призывом к физической расправе над главой Дагестана, проинформировал сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как писал "Кавказский узел", мужчин из Дербента 29 сентября 2022 года через громкоговорители призвали срочно явиться в военкомат, глава пресс-службы администрации города пояснил, что некоторых резервистов сложно найти. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия властей Дербента "несусветной" глупостью и пообещал наказать виновных.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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