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06:50, 16 мая 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

Эдуард Акопов. Скриншот публикации в телеграм-канале главы Апанасенковского округа https://t.me/KlimovApanasenkovie/5566

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдуард Акопов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 708 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 707 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции погиб Эдуард Акопов, сообщил 15 мая в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа. Подробностей биографии и гибели бойца чиновник не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 708 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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