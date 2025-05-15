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04:19, 15 мая 2025

Военный из Дагестана убит на Украине

Мемориальная доска о Наримане Магомедове. Фото: администрация Сергокалинского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нариман Магомедов из Сергокалинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники назвали имена как минимум 1382 бойцов из Дагестана, убитых там.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мая представители власти официально признали убитыми на Украине не менее 1381 бойца из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски с именем убитого на Украине Наримана Магомедова отчиталась администрация Сергокалинского района Дагестана. 

Мемориальная доска была установлена в школе села Ванашимахи, где учился Магомедов. “Он был награжден орденом Мужества посмертно”, - говорится в публикации на сайте муниципалитета. 

Согласно информации на доске, Нариман Магомедов был убит 18 января 2025 года, в возрасте 26 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1382 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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