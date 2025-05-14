Собравшиеся в суде по делу Мельконьянца не ожидают приговора в его пользу*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Басманном суде, где сегодня оглашают приговор сопредседателю движения "Голос"** Григорию Мельконьянцу, собралось большое число журналистов, активистов, правозащитников и дипломатов. Начало заседания задерживается.

Как писал "Кавказский узел", прокурор затребовала для сопредседателя движения "Голос"** Григория Мельконьянца запросила шесть лет лишения свободы. Это максимальный срок, предусмотренный вмененной статьей.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)***. Он свою вину не признает. Движение "Голос"** не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"**, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

В суде в день оглашения приговора Мельконьянцу собралось большое количество журналистов, а также коллеги, друзья и дипломаты, передает корреспондент "Кавказского узла".

Вероятно, будут представители ЕС, сообщил представитель посольства Швейцарии. "Я не ожидаю хорошего приговора. Такое впечатление, что все уже решено", - сказал он. На последнем слове он не присутствовал.

Правозащитник Ян Рачинский тоже не был на последнем слове. "Ничего особо не жду. Судья и прокурор "проверенные" (властями) люди", - сказал он.

Рачинский прочел изложение последнего слова Мельконьянца. "Он обратил внимание, что обвинение совершенно пустое и судят его за политические взгляды", - подчеркнул правозащитник.

Одним из присутствовавших на предыдущем заседании суда был Илья. "Хорошая речь у Григория. Симпатичная и неожиданная, - рассказал он "Кавказскому узлу". - А процесс совсем не симпатичный".

По данным на 11.27 мск, заседание по делу Мелконьянца в Басманном суде еще не началось, следует из онлайн-трансляции "Медиазоны"**.

В своем последнем слове Мельконьянц назвал судебное разбирательство "захватывающим опытом" для него. "Я слушал прекрасные, иногда эмоциональные слова людей, которые выступали в качестве свидетелей, читал наполненные теплом письма и получал удивительные открытки. Порой создавалось ощущение настоящего праздника, будто я юбиляр, а не подсудимый", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook****, Instagram****, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp**** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* заголовок изменен

** включены в реестр иностранных агентов.

*** признана нежелательной в России организацией.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.