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05:23, 14 мая 2025

Военнослужащий погиб в Армении

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В воинской части в Армении погиб от удара током военный Карен Аветисян.

Как писал "Кавказский узел", доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии. В конце апреля в Сюникской области погиб пограничник, по статье о доведении до самоубийства был задержан его сослуживец.

13 мая в одной из воинских частей министерства обороны Армении погиб военнослужащий Карен Аветисян, пишет News.am.

По предварительным данным, военный погиб в результате удара током при неизвестных пока обстоятельствах, ведется расследование инцидента, сообщают "Новости-Армения".

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. В 2020 году правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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Автор: "Кавказский узел"

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