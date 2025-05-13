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22:57, 13 мая 2025

Дело об избиении кадета в Шахтах стало победой над волокитой следствия

Конфликт в спортзале. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возбуждение уголовного дела об избиении кадета казачьего корпуса в Шахтах спустя более полутора лет после инцидента стало результатом настойчивости юноши и его представителей. Неохотное реагирование правоохранителей на такие инциденты порождает безнаказанность и легализует системное насилие. 

Как писал "Кавказский узел", спустя более полутора лет после жалобы кадета казачьего корпуса в Шахтах на избиение Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий. Ранее юрист, представляющий интересы семьи кадета, заявлял о волоките с возбуждением уголовного дела.

15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса в ноябре 2023 года пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. С момента регистрации сообщения о преступлении было вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Избитого в Шахтах кадета и его представителей, скорее всего, устроит возбуждение уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец. Он отметил, что представителям организации пока «известно только то, что опубликовал Следственный комитет».

Сергей Бабинец. Фото: пресс-служба "Команды против пыток"*«Мы знаем, что уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ и его будет расследовать новый следователь. Если предположить, что в течение 18 месяцев СК проводил проверку избиения юноши директором кадетского корпуса, то скорее всего, уголовное дело возбуждено о превышении должностных полномочий с применением насилия сотрудниками образовательного учреждения. Если уголовное дело возбуждено с подобной квалификацией, это, скорее всего будет устраивать (потерпевшего) и его представителей», - сказал он «Кавказскому узлу».  

При этом юрист отметил, что уголовные дела по указанной статье нечасто доходят до суда.

«Дела о превышении должностных полномочий доходят до суда не так часто, как того бы нам хотелось. На юге России это одно из первых дел, попавшее в зону нашего внимания, где потерпевшим будет несовершеннолетний, пострадавший от рук сотрудников образовательного учреждения. Юристам понадобилось с десяток личных приемов и множество обращений и жалоб, чтобы привлечь внимание к волоките, допускаемой следователями в Шахтах. “Команда против пыток”* занимается мониторингом соблюдения прав на свободу от пыток, ранее в наш объектив жалобы на сотрудников кадетского корпуса не попадали, однако местные журналисты сообщали и про другие подобные случаи, - о них, кстати, также упомянуто в публикации Следственного комитета», - сообщил он.

По его словам, в учебном заведении, которое находится в ведении департамента казачества и кадетских корпусов, а не департамента образования, были проблемы с психолого-педагогическим сопровождением несовершеннолетних.

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» подчиняется непосредственно департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений правительства Ростовской области. Служебную проверку в отношении директора проводил начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями Александр Лазарев. По итогам проверки директору корпуса был объявлен выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в слабом контроле за исполнением должностными лицами кадетского корпуса своих служебных обязанностей, связанных с психолого-педагогическим сопровождением несовершеннолетних». К слову, доводы потерпевшего в этой служебной проверке не были вообще учтены, что вызывает вопросы к качеству проведенной проверки», - отметил Бабинец.

Он затруднился сказать, было ли физическое насилие со стороны руководителя корпуса воспитательной мерой.

«Если следствие оперативно изымает видеозаписи, на которых может быть зафиксировано применение насилия и пыток, то чаще всего оперативно возбуждает уголовное дело, а прокуратура берет дело на контроль. В этом деле видеозаписей не было, но имелись другие доказательства, а также стоит отметить упорство самого потерпевшего и его представителей. Было ли физическое насилие воспитательной мерой - сказать сложно, тем более следствие еще продолжается, однако в своих объяснениях следователю, директор давал весьма неоднозначные показания: «после чего он его слегка подтолкнул в тренерскую», «он взял (кадета) за шиворот, после чего он отдал телефон». Один из бывших сотрудников дает характеристику директору - в июле 2023 года он попросил у директора оплачиваемый отпуск, так как сломал ногу, на что директор ему сказал: “пиши рапорт на увольнение” и употреблял нецензурную брань, кидался на него и всячески провоцировал, чтобы тот его ударил. Отметил, что при нем директор никогда не применял физической силы к ученикам, но мог придираться и кричать на учеников», - сказал юрист.

В вопросе привлечения внимания главы СКР Бастрыкина к этому делу важную роль сыграли как родные кадета, так и медиа, и правозащитники.

«Уголовное дело было возбуждено после записи видеобращения Инны Маринец, бабушки кадета, к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Задачей представителей было достучаться до следствия, которое категорически отказывалось видеть основания для возбуждения уголовного дела. Немаловажными являлись позиция самого кадета, его бабушки и отца, которые настойчиво требовали исполнения закона от следователей и руководства областного СК», - объяснил Сергей Бабинец.

Ребенок, однажды получивший удар от взрослого за «дисциплину», с большой вероятностью передаст эту модель младшему по званию. Это и есть школа насилия, и начинается она не в армии, а в таких учреждениях

Применение телесных наказаний, включая использование плети, в образовательных учреждениях России строго запрещено, указал адвокат Тимур Филиппов

«Это нарушает Конституцию РФ (ст. 21) — право на достоинство личности, ФЗ об образовании - Запрет на применение физического и (или) психического насилия в образовательных учреждениях установлен в статье 43, часть 3, а также Уголовный кодекс РФ — в зависимости от обстоятельств, может квалифицироваться по разным статьям. Устав образовательного учреждения не может содержать положения, противоречащие федеральному законодательству, в любом случае. Наличие подобных пунктов в уставе свидетельствует о серьезных нарушениях и требует немедленного вмешательства надзорных органов, в частности прокуратуры», - сказал он «Кавказскому узлу». ⁣⁣⠀

Адвокат Тимур Филиппов. Фото: скриншот видео YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YUHU9PhLUA8По мнению юриста, перспективы привлечения виновных к ответственности в деле об избиении кадета зависят от объективности расследования, а также от общественного контроля за ходом дела. 

«Уголовное дело было возбуждено спустя более полутора лет после инцидента, благодаря усилиям родителей пострадавшего и общественного давления. Это указывает на системные проблемы в реагировании правоохранительных органов на подобные случаи», - отметил он. ⁣⠀⁣⁣⠀

Для исключения подобных случаев не надо менять законы, достаточно лишь исполнять имеющиеся, подчеркнул Филиппов. Он также указал, что существующая практика способствует укоренению дедовщины в кадетских учреждениях и, впоследствии, других структурах, куда попадают воспитанники. 

«Формально в законах и так все прописано, проблема не в их отсутствии, а в имитации исполнения. Но усилить ответственность за насилие в военизированных образовательных учреждениях стоит хотя бы тем, чтобы относить такие дела автоматически к категории повышенной общественной опасности. Кроме того, необходимо ввести внешние проверки в кадетских учреждениях, включая анонимные опросы воспитанников, сделать невозможным утаивание жалоб под видом «внутренних разбирательств». ⁣Ребенок, однажды получивший удар от взрослого за «дисциплину», с большой вероятностью передаст эту модель младшему по званию. Это и есть школа насилия, и начинается она не в армии, а в таких вот учреждениях», - подчеркнул он. ⁣⁣

Филиппов уверен, что безнаказанность за насилие в школах, как в этом кадетском корпусе, порождает еще большее насилие.

«Безнаказанность создает атмосферу вседозволенности и поощряет повторение подобных действий. Это подрывает доверие к образовательной системе и способствует распространению насилия как нормы поведения», - подытожил он.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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