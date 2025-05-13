Бывший следователь признал вину в попытке ввоза оружия из зоны СВО в Ростовскую область

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При попытке ввезти из ЛНР в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты был задержан бывший замглавы Следкома Фрунзенского района Санкт-Петербурга, свою вину он признал.

Бывший заместитель главы Следкома Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке ввоза стрелкового оружия из зоны СВО в Ростовскую область.

Панжев был задержан в феврале. Согласно материалам дела, в багажнике его автомобиля было найдено несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты, которые он пытался вывезти из ЛНР в Ростовскую область, пишет 12 мая ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В зоне спецоперации следователь оказался в 2023 году, он возглавил одно из территориальных подразделений СКР в Луганске, сообщает "Коммерсант".

В день задержания Панжеву было предъявлено обвинение по подпунктам "а" и "б" части 3 статьи 222 и подпунктам "а" и "б" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году был осужден житель ЛНР Александр Ключников, который нашел два автомата и пистолет, пытался перевезти их в Ростовскую область для продажи, но был задержан в рамках "проверочной закупки".

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