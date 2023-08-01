Суд в Ростовской области вынес приговор за продажу оружия

01 августа 2023, 23:42

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Житель ЛНР Александр Ключников приговорен к семи годам колонии за продажу оружия в Ростовской области.

В Ростовской области увеличили срок Александру Ключникову по делу о контрабанде и незаконном сбыте оружия – вместо пяти с половиной лет тот получил семь лет колонии. Ключников попытался продать два автомата Калашникова и пистолет, которые он нашел на территории ЛНР, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора Ростовской областного суда, суд первой инстанции в Донецке Ростовской области приговорил Александра Ключникова к пяти с половиной годам колонии за продажу оружия. Приговор обжаловало обвинение из-за "чрезмерной мягкости".

Суд апелляционной инстанции установил, что Ключников в июне 2022 года на территории ЛНР, недалеко от своего места жительства, нашел в лесополосе ящик с двумя автоматами и пистолетом. Он решил продать оружие, но выяснил, что в ЛНР оно спросом не пользуется, поэтому нашел покупателя в Ростовской области, которому продал пистолет за 30 тысяч рублей. Спустя время он вновь вышел на покупателя и предложил ему автоматы по 50 тысяч рублей за каждый, однако был задержан пограничниками. Покупатель в суде рассказал, что купил пистолет у Ключникова в рамках "проверочной закупки" и передал его сотрудникам ФСБ.

Суд первой инстанции признал вину Ключникова в незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов к нему; незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС огнестрельного оружия и покушении на незаконный сбыт огнестрельного оружия, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Однако суд отменил наказание по статье о незаконном перемещении через границу с учетом изменившихся спустя два месяца после совершения преступления обстоятельств - включения ЛНР в состав России. Ростовский областной суд счел это решение неправильным и приговорил Ключникова к семи годам в колонии общего режима, следует из решения суда от 25 июля.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле пограничники на границе Ростовской области нашли тайник, в котором находились 14 гранат Ф-1 и РГД-5, сообщил источник в правоохранительных органах.

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