×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:59, 12 мая 2025

Адвокат заявила о жестоком обращении с Лилит Агекян в полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналистка Лилит Агекян в отделе полиции подверглась унизительному и жестокому обращению, заявила адвокат Заруи Постанджян. Представитель МВД Армении отверг обвинения в адрес сотрудников ведомства. 

Как писал "Кавказский узел", журналистка из Гюмри Лилит Агекян арестована по делу о хулиганстве и неуважении к суду. Арест журналистки, известной оппозиционными взглядами, носит дискриминационный характер, заявил Союз журналистов Армении.

По данным следствия, поводом для задержания стали нецензурные высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей. Кроме того, во время оглашения судебного решения она, как утверждается, выкрикивала оскорбления. 

Заруи Постанджян, которой суд запретил участвовать в деле Агекян в качестве ее адвоката, опубликовала на своей странице в соцсети фотографию и имя одного из сотрудников полиции, который, по ее данным, подверг Лилит Агекян унизительному обращению после задержания. Полицейский угрожал журналистке, говоря, что она была единственной, кто писал о нем, и он этого "не забудет", отметила адвокат. 

“Этот полицейский известен в Гюмри как человек, который в рабочее время любит проводить время в ресторанах и кафе в служебной форме”, - написала она. 

По словам Постаджян, после ареста Агекян потребовалась медицинская помощь, ее отвозили в больницу Гюмри. В отделе полиции сотрудник, угрожавший журналистке, “приказал раздеть ее перед камерами видеонаблюдения и провести досмотр”. “Полиции было недостаточно того, что Лилит была задержана в ночной рубашке и тапочках, без средств гигиены", - написала она на своей странице в Facebook. 

Представитель МВД Нарек Саркисян отреагировал на заявления адвоката, назвав ее слова “не соответствующими действительности”. По утверждению Саркисяна, личный досмотр Агекян проводился “в присутствии женщин-полицейских и понятых, без камер видеонаблюдения”, а “скорую помощь” для журналистки вызвали не в связи с ухудшением ее состояния, а для стандартной процедуры медосмотра перед переводом в изолятор.  

"Осмотр проводил врач в отсутствие полицейских и камер, после чего задержанную перевели в СИЗО. Призываем не распространять ложную информацию и не выдвигать необоснованные обвинения в адрес сотрудников полиции, которые действуют в рамках закона", - цитирует сегодня его слова информагентство “Новости-Армения”. 

Омбудсмен Армении Анаит Манасян также прокомментировала заявления адвоката по делу Агекян. Представители омбудсмена встретились с арестованной журналисткой в СИЗО “Абовян” и она рассказала об унизительном обращении со стороны силовиков. 

“По ее словам, была применена непропорциональная сила, ее долго держали в наручниках, обыск проводился с видеосъемкой, ее доставили в участок в домашней одежде”, - говорится в сообщении омбудсмена. Там же отмечается, что Агекян предоставили необходимые ей средства гигиены. Манасян призвала власти расследовать заявления журналистки о жестоком обращении и обнародовать результаты их проверки. 

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Акция протеста родителей учеников. 12 мая 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/882167.html
11:59, 12 мая 2025
Родители учеников выступили против увольнения директора ереванской школы
14:00, 10 мая 2025
Ереван назвал дезинформацией заявление Баку об обстреле позиций
Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.am https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
11:03, 10 мая 2025
Баку отверг обвинение в обстреле армянского села
Повреждение крыши дома в селе Хнацах. Фото из телеграм-канала Минобороны Армении https://t.me/mil_armenia/16302
10:04, 10 мая 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села
Воинский пантеон Ераблур в Ереване. Фото: https://verelq.am/ru/node/112712
00:54, 10 мая 2025
Карабахские политические и общественные деятели почтили память погибших в войнах
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
00:38, 11 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
3
Кармир Берд - Красная Крепость, IX–VIII вв. до н. э.
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
14:23, 8 мая 2025
Ветер с Апшерона
Алиев не будет приветствовать российскую армию - значение
Фото
09:59, 5 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Военный суд в Баку открывает возможность обвинений против Армении и РФ
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
15:13, 18 марта 2025
Ветер с Апшерона
Обвиняемые обвиняют Ереван
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Григорий Мельконьянц. 12 мая 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 мая 2025, 14:15
Обвинение запросило шесть лет колонии Мельконьянцу 

Тофиг Ягублу. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 05.05.25, https://t.me/meydantvrussian/3510
10 мая 2025, 16:57
Тофиг Ягублу прекратил голодовку

Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Показать больше