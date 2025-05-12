Адвокат заявила о жестоком обращении с Лилит Агекян в полиции

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Журналистка Лилит Агекян в отделе полиции подверглась унизительному и жестокому обращению, заявила адвокат Заруи Постанджян. Представитель МВД Армении отверг обвинения в адрес сотрудников ведомства.

Как писал "Кавказский узел", журналистка из Гюмри Лилит Агекян арестована по делу о хулиганстве и неуважении к суду. Арест журналистки, известной оппозиционными взглядами, носит дискриминационный характер, заявил Союз журналистов Армении.

По данным следствия, поводом для задержания стали нецензурные высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей. Кроме того, во время оглашения судебного решения она, как утверждается, выкрикивала оскорбления.

Заруи Постанджян, которой суд запретил участвовать в деле Агекян в качестве ее адвоката, опубликовала на своей странице в соцсети фотографию и имя одного из сотрудников полиции, который, по ее данным, подверг Лилит Агекян унизительному обращению после задержания. Полицейский угрожал журналистке, говоря, что она была единственной, кто писал о нем, и он этого "не забудет", отметила адвокат.

“Этот полицейский известен в Гюмри как человек, который в рабочее время любит проводить время в ресторанах и кафе в служебной форме”, - написала она.

По словам Постаджян, после ареста Агекян потребовалась медицинская помощь, ее отвозили в больницу Гюмри. В отделе полиции сотрудник, угрожавший журналистке, “приказал раздеть ее перед камерами видеонаблюдения и провести досмотр”. “Полиции было недостаточно того, что Лилит была задержана в ночной рубашке и тапочках, без средств гигиены", - написала она на своей странице в Facebook.

Представитель МВД Нарек Саркисян отреагировал на заявления адвоката, назвав ее слова “не соответствующими действительности”. По утверждению Саркисяна, личный досмотр Агекян проводился “в присутствии женщин-полицейских и понятых, без камер видеонаблюдения”, а “скорую помощь” для журналистки вызвали не в связи с ухудшением ее состояния, а для стандартной процедуры медосмотра перед переводом в изолятор.

"Осмотр проводил врач в отсутствие полицейских и камер, после чего задержанную перевели в СИЗО. Призываем не распространять ложную информацию и не выдвигать необоснованные обвинения в адрес сотрудников полиции, которые действуют в рамках закона", - цитирует сегодня его слова информагентство “Новости-Армения”.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян также прокомментировала заявления адвоката по делу Агекян. Представители омбудсмена встретились с арестованной журналисткой в СИЗО “Абовян” и она рассказала об унизительном обращении со стороны силовиков.

“По ее словам, была применена непропорциональная сила, ее долго держали в наручниках, обыск проводился с видеосъемкой, ее доставили в участок в домашней одежде”, - говорится в сообщении омбудсмена. Там же отмечается, что Агекян предоставили необходимые ей средства гигиены. Манасян призвала власти расследовать заявления журналистки о жестоком обращении и обнародовать результаты их проверки.

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