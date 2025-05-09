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23:01, 9 мая 2025

Журналистка Лилит Агекян арестована в Армении

Лилит Агекян. Скриншот фото 24News.AM от 09.05.25, https://24news.am/nerkin-kyank/402113/?fbclid=IwY2xjawKLOPxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6V1hnOFc1aVdFVjBwV0Q5AR5vaHzms-76lW_Al5oKgBLdaGwH9L4iGl82k4UIYO1fmdVwkjGYw3wRvmd6EA_aem_XGlwHq1zuSJAVZET3rQqxA

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Суд на месяц арестовал журналистку из Гюмри Лилит Агекян по делу о хулиганстве и неуважении к суду. Арест журналистки, известной оппозиционными взглядами, носит дискриминационный характер, заявил Союз журналистов Армении.

Журналистке Лилит Агекян, которая арестована на месяц, предъявлены обвинения по статьям 297 и 489 Уголовного кодекса Армении — хулиганство и неуважение к суду, сообщило агентство 24 News.Am.

Ее арестовал  Ширакский областной суд общей юрисдикции, сообщила  Заруи Постанджян, которой с 8 мая запретили участвовать в деле качестве адвоката, объяснив это тем, что она является свидетелем по делу, проинформировало издание Aravot.

По данным следствия, поводом для задержания стали нецензурные высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей. Кроме того, во время оглашения судебного решения она, как утверждается, проявила неуважение к суду — выкрикивала оскорбления и использовала ненормативную лексику, сообщил сегодня "Спутник Армения" со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Союз журналистов Армении выступил с заявлением в связи с арестом в Гюмри журналистки Лилит Агекян.

"Агекян долгое время не давали встретиться с адвокатом. Состояние Агекян ухудшилось, ей была вызвана скорая помощь, однако это не помешало правоохранителям  арестовать ее на месяц. Агекян обвиняют в неуважительном отношении к суду. Желание арестовать женщину, имеющую на попечении престарелого родителя и известную своими оппозиционными взглядами, вызывает сомнения в условиях, когда в гораздо более экстраординарных случаях правоохранительная система и пальцем не шевелит, если лицо, совершившее предполагаемое уголовное деяние, лояльно к властям. Очевидно, что процессы вокруг Агекян лишены законности и носят дискриминационный характер",  - привело заявление Союза журналистов News.Am.

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Автор: "Кавказский узел"

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Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

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