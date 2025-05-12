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10:59, 12 мая 2025

Обнародованы подробности жалоб Амирова на условия в колонии

Саид Амиров. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2013-06-14/68795-podsledstvennyy_said_amirov_otstranen_ot_dolzhnosti_mera_mahachkaly

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, передвигающийся в инвалидной коляске, подал несколько десятков исков с требованиями улучшить условия его содержания в колонии для пожизненно осужденных.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Махачкалы Саид Амиров отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области. Вынесенное в октябре 2017 года решение ЕСПЧ по жалобе Амирова приравнивает его пребывание в колонии к пытке, заявила защита.

27 августа 2015 года суд приговорил Саида Амирова к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и терроризме, Верховный суд России утвердил приговор. Саид Амиров, ранее получивший огнестрельное ранение в позвоночник, является инвалидом-колясочником и страдает рядом серьезных заболеваний. Российские и зарубежные врачи, обследовавшие Амирова, сошлись во мнении, что он должен быть освобожден. Однако суд в декабре 2017 года не удовлетворил ходатайство об освобождении Амирова по состоянию здоровья.

Саид Амиров в зале суда. Фото Олега Пчелова для
15:02 17.10.2017
ЕСПЧ отказал Амирову в жалобе на тюремных врачей
Евросуд счел убедительными предоставленные российскими властями доказательства того, что бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову в колонии оказывают необходимую медицинскую помощь.

Саид Амиров подал десятки исков, в которых просил улучшить питание, лечение и другие условия его содержания в колонии "Черный дельфин", сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Все иски так или иначе связаны с условиями содержания или трудностями из-за инвалидности Амирова. Так, в одном из заявлений Амиров жаловался на неудачное обустройство комнаты для свиданий с адвокатами, исключающее свободный обмен документами.

Существенная часть исков связана с питанием в колонии. Амиров указывал, что ему из-за состояния здоровья положены некоторые послабления, но в колонии, по его словам, это  не учитывали. Также Амиров оспаривал изъятие у него ряда продуктов и снижение объема дополнительных передач с лечебным питанием (в которое входят овощи, фрукты, кисломолочные продукты, сыр).

Саид Амиров запретил всем адвокатам давать любые комментарии по его делу, сообщил 1 октября 2019 года "Кавказскому узлу" адвокат Владимир Постанюк. "Наша обязанность - исполнить его запрет", - сказал он.

Кроме того, бывший мэр просил выдать ему спортивный инвентарь, разрешить радиоприемник, оспаривал изъятие часов-будильника и самодельных гантелей, жаловался на то, что оборудование камеры и колонии не приспособлено для инвалида-колясочника. Также он жаловался на нехватку свежего воздуха в камере, слабое освещение, сырость и табачный дым.

В удовлетворении этих исков Амирову было отказано, в других случаях он сам отказывался от исков, но в некоторых случаях суд удовлетворял иски. Так, по заявлению Амирова суд обязал колонию обеспечить осужденному возможность просмотра по его выбору общедоступных телеканалов в установленное распорядком время. Всего с 2017 года было подано несколько десятков заявлений, последнее из которых – осенью 2024 года, пишет агентство.

Напомним, Саид Амиров 15 лет возглавлял мэрию Махачкалы. В июне 2013 года он был задержан. Среди других эпизодов ему инкриминировались организация убийства следователя Арсена Гаджибекова и обстрел культурно-развлекательного центра в Каспийске, расцененный как теракт.

На "Кавказском узле" опубликованы справка "Дело Саида Амирова" и текст выступления Амирова по первому уголовному делу в суде первой инстанции.

6 сентября 2022 года Кировский райсуд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества родственников Саида Амирова и связанных с ним людей. Общая стоимость имущества превысила пять миллиардов рублей — это 356 объектов недвижимости, в том числе объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. Ответчиками по делу проходили 36 физических и юридических лиц. Часть из них обжаловали решение суда, но апелляционная инстанция оставила в силе решение.

Переход в собственность государства коммунальных предприятий, изъятых у бывшего мэра Саида Амирова, не повлияет на качество услуг махачкалинцам, поскольку изношенные электросети и водопровод нуждаются в модернизации, констатировали в январе 2023 года дагестанские журналисты.

Материалы о деле бывшего мэра Махачкалы "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Саид Амиров: из мэрии в СИЗО".

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Автор: "Кавказский узел"

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