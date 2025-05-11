Житель Фролово столкнулся с угрозами после обращения к Путину

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Янош Малиновский, участвовавший в коллективном обращении жителей Фролово к Путину, получил в соцсетях угрозы расправой и написал заявление в полицию.

Как писал "Кавказский узел", Янош Малиновский был одним из жителей Фролово, которые записали видеообращение к Владимиру Путину и руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на экологические проблемы, вызванные работой Донского электрометаллургического завода.

Горожане пожаловались, что безрезультатно обращались в разные инстанции с просьбой проверить работу предприятия, из-за которого, как они утверждают, в городе невозможно дышать. В свою очередь глава Фролово Василий Данков заявил, что в марте директор завода выступал на совещании с участием городских властей и уверял, что экологическая обстановка на предприятии улучшилась. На предприятии, в свою очередь, сообщили, что в 2024 году проводили проверку и не выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Житель Фролово Янош Малиновский, участвовавший в обращении к Путину, заявил об угрозах в свой адрес, сообщает сегодня издание V1.ru. По словам Малиновского, угрозы, в том числе физической расправы, поступили ему в личных сообщениях в соцсетях.

Полицейский приезжал, всё сфотографировал

"Я уже написал заявление в полицию. Полицейский приезжал, всё сфотографировал. Сообщения вскоре были удалены, однако всё зафиксировано полицией", - приводит слова Малиновского издание.

Напомним, Янош Малиновский, который отвозил жалобы жителей Фролово в Волгоград, рассказал ранее, что его вызвали в полицию для пояснений. По его словам, заявление написала администрация Фролово за "нарушение общественного порядка и общественной безопасности по статье 20.2 КоАП РФ".

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