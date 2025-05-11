Два человека получили травмы во время урагана в Батуми

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В Батуми госпитализированы двое прохожих, на которых во время урагана упали металлические конструкции. В результате сильного ветра в городе повреждены крыши домов и автомобили.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 мая жители всех населенных пунктов Абхазии остались без электричества в результате урагана. В некоторых местах упали деревья, в Сухуме (грузинское название – Сухуми) ветром снесло крышу с дома.

В Батуми в результате сильного ветра пострадали два человека, сообщила мэрия. "Двое пострадавших на улице Горгасали граждан доставлены в медучреждение, их жизням опасность не угрожает", - цитирует сегодня сообщение мэрии "Интерпрессньюс".

В городе повреждены крыши жилых домов, а на нескольких улицах и в центральном парке повреждены деревья и автомобили. "Соответствующие муниципальные службы совместно со Службой управления чрезвычайными ситуациями ведут мониторинг и будут немедленно реагировать на каждый случай", - приводится в публикации заверение властей города.

Из-под обломков их доставали спасатели

Оба пострадавших – прохожие, на которых из-за сильного ветра упали металлические конструкции на улице Вахтанга Горгасали, недалеко от площади Пьяцца, пишет "Новости-Грузия". "Из-под обломков их доставали спасатели. Оба гражданина получили легкие травмы, их госпитализировали", - говорится в публикации.

В городе возникли неполадки с энергоснабжением в результате урагана, без света остались жители нескольких районов, во многих местах были отключены светофоры, информирует издание.

По словам очевидцев, пострадавшие - мужчина и женщина. На месте происшествия работает полиция, территория огорожена, сообщает сегодня на своем сайте "Аджара ТВ".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Батуми слабый дождь при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 12 мая дождь усилится, температура воздуха понизится до +16 градусов, а ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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