Анна Нетребко объявлена в розыск

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Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу, уроженку Краснодара Анну Нетребко из-за квартиры в Санкт-Петербурге.

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга подала на Анну Нетребко в суд.

Коммунальные службы уже два года не могут попасть в ее квартиру, чтобы проверить, есть ли в жилье элементы незаконной перепланировки. Но, так как Нетребко находится за рубежом, сделать это представители управляющей компании не могут, пишет 10 мая ТАСС.

Суд встал на сторону районных властей и обязал Нетребко впустить их в квартиру. Так как певица не сделала это, дело передали судебным приставам, которые объявили ее в розыск. Исполнительное производство было инициировано в конце апреля. В случае неисполнения судебного решения артистке грозит ежемесячная неустойка в 20 тысяч рублей, сообщает РБК.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Анна Нетребко исполнила олимпийский гимн на открытии XXII зимних Олимпийских игр, которые прошли в Сочи.

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