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22:41, 9 мая 2025

Жители Тамани сообщили детали ракетного удара

Последствия отражения ракетной атаки в районе Тамани. Скрншот публикации в ТГ-канале главы Темрюкского района Федора Бабенкова https://t.me/FedorBabenkov/4225

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Местные жители рассказали, что не располагают информацией о том, где в Тамани находятся укрытия на случай воздушной атаки, а сирены в станице не прозвучали.

Как писал "Кавказский узел",  7 мая в районе станицы Тамань в Краснодарском крае силы противовоздушной обороны сбили две ракеты. Повреждены 16 частных и один многоквартирный дом.

Житель одного из частных домов станицы Тамань Виктор Степанов рассказал, что в момент взрыва дома никого не было. "Я был в сарае, услышал свист, а потом два громких взрыва один за другим. Побежал к дому, а там — стёкла выбиты в трёх окнах. Хорошо, что жена была в магазине, а не дома. К нам пока никто (из представителей власти) не приходил. Позвонил в МЧС, сказал, что мне нужна помощь. Сказали, что специалисты обязательно зайдут ко мне и оценят ущерб", — сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Больше всего от громких взрывов испугались дети, рассказала Людмила. "Я была дома с двумя детьми. Мы живём на третьем этаже. Сначала услышали какой-то странный гул, потом — два громких хлопка. Вся мебель затряслась, дети испугались и заплакали. Я их схватила и в ванную затащила", — сказала она.

Дом, в котором она живёт, не пострадал. "Самое страшное, что никакой сирены не было. И мы понятия не имеем, где укрываться в таких случаях. В подвале нашего дома сейчас какие-то склады, и я не знаю, можно ли туда попасть в такие моменты", — отметила она.

Дом на улице Лизы Чайкиной в Таганроге после ночной атаки БПЛА. Скриншот публикации в телеграм-канале главы Таганрога Светланы Камбуловой https://t.me/KambulovaSvetlana/5176
13:00 02.04.2025
Жители Таганрога после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения в городе
Во время ночной атаки беспилотников в городе Таганрог Ростовской области не включались системы оповещения населения об опасности, сообщения от МЧС приходили с опозданием, а укрытия были закрыты, рассказывают местные жители в комментариях к публикациям в местных телеграм-каналах.

Жительница Тамани Елена рассказала, что слышала громкие взрывы, ударная волна от которых повредила окна в квартирах. "Я живу по адресу: улица Карла Маркса, 7, у нас выбило стёкла в окнах на нижних этажах, хотя по логике должно было быть наоборот. Также посыпалась штукатурка в подъезде. Что-то упало за этими домами на пустырь, и загорелся сухостой, но пожарные быстро всё потушили. Сирены не было, предупреждения тоже. Что касается укрытий — этого я точно не знаю (где они находятся). За 30 лет, что здесь живу, никто нам не объяснял, куда бежать в таких случаях", — сообщила Елена.

В момент взрыва она находилась дома. "Сначала подумала, что это гром, но потом почувствовала, как дрожит весь дом. Выбежала во двор и увидела, что несколько окон выбито. Вчера (8 мая) приходили какие-то специалисты, всё сфотографировали, составили акт. Сказали, что помощь окажут, но конкретных сроков не назвали", — отметила она.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин объяснил, почему сирены не всегда включаются при ракетных атаках. "Своевременное оповещение населения при ракетных атаках сложнее, чем может показаться на первый взгляд. При атаках современными высокоскоростными ракетами время между обнаружением цели системами ПВО и её поражением может составлять всего несколько минут или даже секунд. Это вдвойне тяжело, если пуск производится с относительно близкого расстояния, и ракеты летят на малой высоте. Это затрудняет раннее обнаружение. В таких случаях включение сирен действительно может быть практически бесполезным, поскольку население просто не успеет среагировать и добраться до укрытий", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, оповещение не всегда целесообразно, уверен он. "Существуют тактические причины, по которым сирены могут не включаться. Во-первых, иногда их не запускают, чтобы не вызвать панику при единичных ракетных ударах, особенно если системы ПВО с высокой вероятностью собьют ракеты. Во-вторых, это во многом означает раскрытие противнику информации об эффективности его атаки и о способности систем ПВО обнаруживать угрозы", — отметил Дандыкин.

Отметим также, что в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим ЧС. 4 мая власти сообщили, что повреждения получили не менее 95 квартир: в большинстве повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены. 

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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