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07:56, 8 мая 2025

17 домов повреждены при отражении ракетной атаки в районе Тамани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе станицы Тамань в Краснодарском крае силы противовоздушной обороны сбили две ракеты. Повреждены 16 частных и один многоквартирный дом.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим ЧС. 4 мая власти сообщили, что повреждения получили не менее 95 квартир: в большинстве повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены. 

О попытке ракетной атаки на Тамань сообщил в своем официальном телеграм-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков в 23.09 мск 7 мая.

"В районе ст. Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал", - написал он.

Бабенков уточнил, что ущерб нанесен 16 частным и одному многоквартирному дому. "Специалистами зафиксированы факты повреждений остекления, незначительные повреждения фасадных элементов.  Все обследованные дома пригодны для жилья, - отметил глава района. - Гражданам, чьи дома пострадали оказывается вся необходимая помощь".

В комментария к посту местные жители рассказали, что попытка атаки ракетами произошла вечером 7 мая.

"Сегодня, в районе 18:00", - написал Александра Гешеле 7 мая в 23.41.

"Два раза бахнуло совсем близко. На рынке надо узнать где и кто пострадал", - отметила Евгения Матяшина.

"А где ваши оповещения, почему сирены не сработали?", - сетует Надежда. В ответ Михаил пишет: "Спасибо ПВО, что сбили. Это ракеты были, а не бпла. Счет наверняка на секунды шёл. Взрывы такие были, что в Пересыпи дом затрясся и посуда зазвенела в шкафу. В 17-35 примерно".

Напомним, что 28 июля 2023 года в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации. Владельцы квартир близ места происшествия подали заявления на компенсации, выплаты уже начались, заявили власти.

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Автор: "Кавказский узел"

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