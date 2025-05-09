Миннац Карачаево-Черкесии заявил о взломе своего сайта

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В тексте поздравления с днем Победы, опубликованного хакерами на официальном сайте Миннаца Карачаево-Черкесии, были оскорбления других народов.

Сайт министерства по делам национальностей Карачаево-Черкесии накануне дня Победы подвергся хакерской атаке.

Злоумышленники получили доступ к официальной интернет-странице и опубликовали на нем фейковое поздравление с 9 мая, подписанное именем главы ведомства Мурата Есенеева. В тексте были "оскорбления других народов и преуменьшение их вклада в Победу", сообщил ресурс "Сапа Кавказ".

По состоянию на 00.50 мск сегодня, сайт министерства недоступен. Сотрудники Миннаца Карачаево-Черкесии также утратили доступ к панели управления сайтом. На страницах ведомства в социальных сетях была опубликована информация о взломе.

"Официальный сайт министерства Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати взломан. Все публикации, размещенные на сайте, являются фейком”, - говорится в сообщении канала ведомства в Telegram. Это же сообщение опубликовано на странице министерства "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло 8 мая предупредил жителей республики о возможных сбоях в работе сотовой связи и мобильного интернета в праздничные дни.

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