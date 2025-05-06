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04:04, 6 мая 2025

Продлен арест Ирины Полищук

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оставил на месяц под домашним арестом главы Зернограда Ирину Полищук, подозреваемую в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2024 года глава Зернограда Ирина Полищук была арестована по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о принятии некачественных дорожных работ.

Суд продлил меру пресечения главе Зернограда Ирине Полищук, оставив ее под домашним арестом на один месяц, до 5 июня включительно, пишет 5 мая 1rnd.ru.

Всего под арестом Полищук находится уже более семи месяцев. Четыре месяца она провела в следственном изоляторе, после чего суд смягчил ей меру пресечения, переведя под домашний арест, сообщает Donnews.ru.

В ноябре 2023 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей, она признана виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".

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Автор: "Кавказский узел"

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